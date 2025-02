Rheinmetall: Aktienkurs verzehnfacht

Düsseldorf. Der Aktienkurs von Deutschlands größtem Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine verzehnfacht. War ein Anteilsschein am 23. Februar 2022 noch 96,8 Euro wert, so wurde das Papier am Mittwoch mittag im ­Xetra-Handel für 968 Euro gehandelt. Das Unternehmen liefert Waffen an die Ukraine und profitiert von der gestiegenen Nachfrage von NATO-Staaten. Rheinmetall stellt Panzer, Militärlastwagen, Artillerie, Flugabwehrgeschütze und Munition her. Lag der Umsatz im vierten Quartal 2021 bei etwa 1,8 Milliarden Euro, so erreichte er im dritten Quartal 2024 rund 2,5 Milliarden Euro. Das »Backlog«, das neben bestehenden Aufträgen auch erwartete Abrufe aus langfristigen Verträgen umfasst, lag Ende 2021 bei 24,5 Milliarden Euro. Im Herbst 2024 waren es knapp 52 Milliarden Euro. (dpa/jW)