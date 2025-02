Taiwan mobilisiert Streitkräfte

Taipeh. Nach Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums vom Mittwoch sind die Streitkräfte der Insel mobilisiert worden. Dies sei eine Antwort auf die von China verkündete »Schießübung« vor seiner Küste, begründete das Ministerium den Schritt. Taipeh bezeichnete das Verhalten der chinesischen Armee als »unverhohlene Verletzung internationaler Normen«. See-, Luft- und Bodenstreitkräfte seien aktiviert worden, um »zu beobachten, zu warnen und angemessen zu antworten«. China hatte zuvor 32 Flugzeuge rund um Taiwan entsandt und eine »Schießübung« in einem Gebiet etwa 40 Seemeilen (74 Kilometer) vor dessen südlicher Küste verkündet. Das chinesische Verteidigungsministerium äußerte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht. Die Volksrepublik erkennt Taiwan nicht als eigenständigen Staat an. (AFP/jW)