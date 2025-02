Israelischer Minister lobt RN-Chef

Washington. Israels Diasporaminister Amichai Chikli und Jordan Bardella, Chef des französischen Rassemblement National, haben sich am Rande der jährlichen Conservative Political Action Conference (CPAC) getroffen. Chikli lobte Bardella am Montag auf X als eine der »proisraelischsten Stimmen in Europa«. Er lehne die Anerkennung eines palästinensischen Staates »zum jetzigen Zeitpunkt« entschieden ab. Am Montag berichtete die Zeitung Walla, dass das israelische Außenministerium Gespräche mit rechten Parteien in Frankreich, Spanien und Schweden geführt habe. Ein hochrangiger Beamter des Ministeriums sagte dem Blatt, Außenminister Gideon Saar wolle »unauffällige« Kontakte mit dem RN, der spanischen Vox-Partei und der Partei der Schwedendemokraten aufnehmen. (jW)