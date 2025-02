Rüstungsfirma TKMS soll an die Börse

Essen. Der Konzern Thyssen-Krupp treibt die Pläne für einen Börsengang seiner Marinesparte Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) voran. »Wir wollen den Börsengang noch im Kalenderjahr 2025 vollziehen. Dafür bereiten wir auch eine außerordentliche Hauptversammlung vor«, sagte Thyssen-Krupp-Chef Miguel López am Dienstag in einem Podcast der WAZ. TKMS ist ein in Kiel ansässiges Rüstungsunternehmen. Es fertigt U-Boote und Kampfschiffe. Die Auftragsbücher der Sparte seien voll, erklärte López. (dpa/jW)