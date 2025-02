Tesla-Verkauf in EU bricht um Hälfte ein

Brüssel. Trotz der erhöhten Zahl von Elektroautos auf dem EU-Automarkt sind die Neuzulassungen von Wagen des US-Elektroautokonzerns Tesla im Januar eingebrochen. Wie der Herstellerverband ACEA in Brüssel mitteilte, wurden 50 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft – 7.517 insgesamt. Volkswagen behielt im Januar seine Marktführerschaft in der EU mit einem Plus von knapp sechs Prozent mit fast 230.000 Neuzulassungen. Stellantis und Renault folgten auf den Plätzen zwei und drei. (dpa/jW)