Trump will Ölpipeline weiterbauen lassen

Washington. US-Präsident Donald Trump will das von Vorgänger Joe Biden blockierte Ölpipelineprojekt Keystone XL wiederbeleben. Biden habe die Betreiber »sehr schlecht behandelt«, teilte Trump über seine Plattform Truth Social mit. »Wir wollen, dass die Keystone-XL-Pipeline gebaut wird!« Bei dem vor Jahren ad acta gelegten Projekt ging es um die 1.900 Kilometer lange Erweiterung der 2010 in Betrieb genommenen Keystone-Pipeline, die von Calgary, der kanadischen Hochburg der Ölindustrie, in die USA führt. Aus Teersand gewonnenes Öl sollte bis zur Küste am Golf von Mexiko gepumpt werden. Doch Umweltschützer hatten Erfolg: Das XL-Projekt wurde im Juni 2021 abgeblasen. (dpa/jW)