EU fordert Rückzug Ruandas aus DR Kongo

Brüssel. Die EU hat wegen der Lage in der Demokratischen Republik (DR) Kongo die Aussetzung ihrer Militärkonsultationen mit Ruanda angekündigt und die Regierung in Kigali aufgefordert, seine Truppen aus dem Nachbarland abzuziehen. Die Entscheidung wurde von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas am Montag abend auf einer Pressekonferenz in Brüssel bekanntgegeben, wie Anadolu meldete. Gleichzeitig habe Kallas betont, dass das Bergbauabkommen mit Kigali überprüft werde. Ruanda gilt als treibende Kraft hinter dem Vormarsch der »M 23«-Miliz im Osten der DR Kongo und unterstützt diesen mit eigenen Armeeverbänden. (jW)