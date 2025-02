»MH 370«: Suche nach Jet wird fortgesetzt

Kuala Lumpur. Mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Verschwinden ist die Suche nach dem Jet mit der Flugnummer »MH 370« wieder aufgenommen worden. Das Unternehmen Ocean Infinity setze mehrere Schiffe für die Suchaktion ein, wie der malaysische Verkehrsminister Anthony Loke am Dienstag mitteilte. Die Boeing 777 der Fluggesellschaft Malaysia Airlines war am 8. März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Beijing plötzlich von den Radarschirmen verschwunden. Experten vermuten, dass die Maschine vom Kurs abwich und am Ende mit leerem Tank in den Indischen Ozean stürzte. An Bord waren 239 Menschen. (AFP/jW)