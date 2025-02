Italien: »Albanien-Modell« vor EuGH

Luxemburg. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verhandelt seit Dienstag über das »Albanien-Modell« von Italiens ultrarechter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zur Abschiebung von über das Mittelmeer Geflüchteten. Das Tribunal muss klären, ob – und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen – über Asylanträge in Lagern außerhalb der EU entschieden werden darf. Das Urteil soll in einigen Monaten folgen. Als erstes Mitglied der EU hat Italien in einem Nicht-EU-Land Abschiebezentren einrichten lassen. Die beiden Lager in Albanien standen seit Eröffnung im Oktober weitgehend leer, weil italienische Gerichte die Pläne gestoppt hatten. Abgeschoben wurde von dort bislang niemand. (dpa/jW)