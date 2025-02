Tesla-Tochter kauft sich bei Manz ein

Reutlingen. Eine Tochter des Elektroautobauers Tesla will mehr als 300 Beschäftigte vom insolventen Maschinenbauer Manz sowie entsprechende Anlagen im schwäbischen Reutlingen bei Stuttgart übernehmen. Ein solcher Kaufvertrag mit der Tesla Automation GmbH, die im Bereich des Sondermaschinenbaus an bisher drei Standorten tätig ist, sei unterzeichnet worden, teilte Insolvenzverwalter Martin Mucha am Dienstag mit. Über den Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht. Etwa 100 ausscheidenden Manz-Mitarbeitern wird der Übertritt in eine Transfergesellschaft angeboten.(dpa/jW)