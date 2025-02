Düsseldorf: Polizist angeklagt

Düsseldorf. Die Staatsanwaltschaft hat am Montag Anklage gegen einen Polizisten erhoben. Der 26jährige soll einen Unbewaffneten in den Rücken geschossen haben. Ihm werde gefährliche Körperverletzung im Amt vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Der Vorfall ereignete sich am 10. August letzten Jahres. Die Polizei war gerufen worden, weil ein Mann zwei Personen mit einem Messer bedroht haben soll. Nachdem der als vermeintlicher Gefährder ausgemachte Mann trotz Einsatz eines Elektroschockers die Flucht ergriffen hatte, habe der Beamte drei Schüsse abgefeuert, von denen einer in den Rücken traf. Der Mann konnte mit einer Notoperation gerettet werden. Ein Messer fand sich bei ihm nicht. (dpa/jW)