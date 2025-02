Brandenburg: AfD will bei Union abkupfern

Potsdam. Die Brandenburger AfD will den Fünf-Punkte-Plan der Union im Bundestag für eine schärfere Migrationspolitik in den Landtag einbringen. Damit will die AfD-Fraktion in Potsdam am Donnerstag im Plenum die Koalition aus SPD und BSW sowie die CDU-Opposition unter Druck setzen. Die AfD in Sachsen-Anhalt brachte bereits einen ähnlichen Antrag in den Landtag ein. Die dortige »schwarz-rot-gelbe« Koalition überwies ihn in den Innenausschuss. (dpa/jW)