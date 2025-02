Shell erwartet stark steigende LNG-Nachfrage

London. Der britische Ölkonzern Shell erwartet bis 2040 eine deutlich stärker ansteigende Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas (LNG). Wie das Unternehmen in London am Dienstag mitteilte, wird der Verbrauch des fossilen Energieträgers voraussichtlich um etwa 60 Prozent steigen. Grund für die vermehrte Nutzung des klimaschädlichen LNG seien vor allem das Wirtschaftswachstum in Asien, Anstrengungen zur Emissionsreduzierung der Schwerindustrie, im Verkehr sowie die Ausbreitung von künstlicher Intelligenz. Ein deutliches Wachstum des LNG-Angebots erwartet Shell dabei vor allem in den USA und Katar. (AFP/jW)