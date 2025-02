WHO besorgt über Lage in Westbank

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich am Dienstag besorgt gezeigt über israelische Angriffe auf medizinische Infrastruktur nun auch in der Westbank. »Wir sehen, dass die Gewalt und die Angriffe auf das Gesundheitswesen im Westjordanland stark zunehmen«, sagte Rik Peeperkorn, zuständig bei der WHO für die besetzten palästinensische Gebiete, vor der Presse in Genf. Ebenfalls am Dienstag verurteilte das Islamisch-christliche Komitee zur Unterstützung Jerusalems und der Heiligen Stätten, dass Israel den Zugang zur Aksa-Moschee während des Ramadan begrenzen will. (Reuters/jW)