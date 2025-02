Verdi bestreikt Münchener Flughafen

München. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts bei Bund und Kommunen hat Verdi die Beschäftigten des Münchener Flughafens am Dienstag zu einem zweitägigen Streik ab Donnerstag nacht mobilisiert. Da die für Passagierkontrollen zuständige Sicherheitsgesellschaft samt Belegschaft in der Flugzeugabfertigung und weitere Dienstleister zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind, sei mit »erheblichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb« zu rechnen, teilte der Flughafen München mit. Von den insgesamt mehr als 1.600 geplanten An- und Abflügen würden die Fluggesellschaften demnach voraussichtlich den größten Teil annullieren. Der Flughafenbetreiber empfiehlt Passagieren, sich frühzeitig über den Status ihres Flugs zu informieren. Bereits am Montag sorgte ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi auf den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn für deutliche Einschränkungen. (AFP/jW)