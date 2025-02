Westsahara: Neue Straßenverbindung

Nouakchott. Marokko und Mauretanien wollen einen weiteren illegalen Grenzübergang in der von dem nordafrikanischen Königreich besetzten Westsahara einrichten. Das meldete die Infoseite Afrik.com am Montag unter Berufung auf das mauretanische Innenministerium. Demnach sei geplant, die bisher einzige Straßenverbindung zwischen beiden Ländern um eine zweite im Osten der Westsahara zu ergänzen. Sie verliefe allerdings durch Gebiet, das von der Westsahara-Befreiungsfront Polisario kontrolliert wird. Diese protestierte laut Afrik.com bei der mauretanischen Regierung, da sie in dem Projekt, das auch den Sahelstaaten Burkina Faso, Mali und Niger einen Zugang zum Meer erlauben solle, eine stillschweigende Anerkennung der Souveränität Marokkos über die Westsahara sieht. (jW)