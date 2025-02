Dominikanische Republik: Grenze dicht

Santo Domingo. Die Dominikanische Republik will ihre Grenze zu Haiti verstärkt überwachen, um die irreguläre Migration aus dem von Gewalt geplagten Nachbarland einzudämmen. Der Leiter der Migrationsbehörde, Luis Lee Ballester, kündigte am Sonntag »strengere« Überwachungsmaßnahmen und verstärkte Polizeieinsätze an der Grenze an. Ein Ziel der neuen Bestimmungen sei, »die Einreisekontrollen zu optimieren«, fügte er hinzu. Haiti und die Dominikanische Republik teilen sich eine 380 Kilometer lange Grenze. In der Dominikanischen Republik, die 10,5 Millionen Einwohner hat, leben bereits rund 500.000 Menschen haitianischer Herkunft. Seit 2020 setzt Präsident Luis Abinader auf eine harte Abschottungspolitik gegenüber dem Nachbarstaat: Er ordnete den Bau einer Grenzmauer und Massenabschiebungen an. (AFP/jW)