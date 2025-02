Fachkräfte für Energiewende fehlen

Köln. In Berufen, die die Energiewende vorantreiben sollen, fehlt immer häufiger Fachpersonal. So das Urteil einer am Montag veröffentlichten Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Die größten Engpässe gäbe es bei Bauelektrikern, die Solaranlagen und Windräder installieren. Mehr als 18.300 offene Stellen konnten 2024 dort nicht besetzt werden, 2,9 Prozent mehr als 2023. (dpa/jW)