Hamburger Hafen weniger ausgelastet

Hamburg. Der Güterumschlag des Hamburger Hafens ist 2024 im Vergleich zum Jahr davor gesunken. So lag der gesamte Seegüterumschlag bei 111,8 Millionen Tonnen, wie die Unternehmervereinigung Hafen Hamburg Marketing (HHM) am Montag mitteilte. Dies entspreche im Vorjahresvergleich einem Rückgang um 2,1 Prozent, so HHM. (dpa/jW)