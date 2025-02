Streikwelle erreicht große Flughäfen

München/Düsseldorf. Die Streikwelle in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst trifft nun auch große Flughäfen. Am Münchner Fl-ughafen will die Gewerkschaft Verdi mit einem zweitägigen Warnstreik am Donnerstag und Freitag Druck machen. Am Montag morgen begann in Nordrhein-Westfalen ein eintägiger Warnstreik am Düsseldorfer Airport. Und auch am Flughafen Köln/Bonn läuft bereits seit Sonntag abend ein Ausstand der Gewerkschaft. (dpa/jW)