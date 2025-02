Wuppertal: Polizei handelte rechtswidrig

Düsseldorf. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat am Montag das Vorgehen der Polizei bei einer Demonstration zum Gedenken an Friedrich Engels in Wuppertal als weitgehend rechtswidrig eingestuft. Beanstandet wurde unter anderem, dass bei der Versammlung im August 2021 Teilnehmer fotografiert wurden, Gewalt eingesetzt und die Versammlung vorzeitig aufgelöst wurde. Ebenso sei es rechtswidrig gewesen, eine daraufhin angemeldete spontane Demonstration zu verbieten und die 78 Teilnehmenden in Gewahrsam zu nehmen. (AFP/jW)