Rheinmetall: Zwei zivile Werke für Rüstung

Düsseldorf. Die Waffenschmiede Rheinmetall könnte zwei seiner Zivilstandorte auf Kriegsproduktion umstellen, wie der Konzern am Montag erklärte. Rheinmetall beabsichtige, in zwei Werken in Berlin und Neuss, die bislang dem zivilen Unternehmensbereich zugehörig sind, statt Autoteilen künftig für die Sparte »Weapon and Ammunition« zu fertigen, hieß es. Das zivile Geschäft verbuchte in den ersten neun Monaten 2024 im Gegensatz zu den anderen boomenden Geschäftsfeldern Rheinmetalls einen leichten Umsatzrückgang auf 1,543 Milliarden Euro. Im Bereich Weapon and Ammunition kletterte der Umsatz hingegen um 64,3 Prozent auf 1,554 Milliarden Euro. (AFP/jW)