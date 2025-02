USA: Apple will 500 Milliarden Dollar investieren

Cupertino. Apple stellt nach Donald Trumps Ankündigung von Importzöllen eine Investition von mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den USA in Aussicht. Der I-Phone-Konzern will dabei in den kommenden vier Jahren mehr als 20.000 Beschäftigte einstellen und gemeinsam mit Partnern unter anderem Hochleistungsserver für künstliche Intelligenz in Texas herstellen. Das Engagement von 500 Milliarden US-Dollar umfasse auch Zulieferungen aus US-Bundesstaaten. Die 20.000 Beschäftigten sollen unter anderem Chips entwickeln sowie an Software und künstlicher Intelligenz arbeiten. (dpa/jW)