EU: Mehr Geld und Rüstung für die Ukraine

Kiew. Am dritten Jahrestag des russischen Einmarschs in der Ukraine hat die Europäische Union am Montag ihre Parteinahme für die Regierung in Kiew demonstriert. Bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt verkündete Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) weitere Hilfsgelder in Höhe von 3,5 Milliarden Euro und neue Sanktionen gegen Russland, darunter ein Einfuhrverbot für Aluminium. Man versuche zudem, die US-Regierung zur weiteren Unterstützung der Ukraine zu drängen. Dafür will die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Dienstag zu Gesprächen mit US-Außenminister Marco Rubio in die USA reisen. Diese gab an, dass es bis Anfang März zu einem neuen Ukraine-»Hilfspaket« der Europäer kommen werde. Verschiedene EU-Länder kündigten am Montag zudem an, ihre Militärunterstützung für die Ukraine aufzustocken. (Reuters/jW)