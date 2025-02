USA: Buffets Firma mit Rekordgewinn

New York. Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway des US-Multimilliardärs Warren Buffett hat das dritte Jahr in Folge einen Rekordgewinn eingefahren. Der Betriebsgewinn sei 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf 47,44 Milliarden US-Dollar geklettert, teilte das Unternehmen am Sonnabend mit.

Ein Großteil dieser Profite stammt aus den Erträgen des enormen Barvermögens von Berkshire, das Ende 2024 ein Rekordvolumen von 334,2 Milliarden Dollar erreichte. Der inzwischen 94jährige Buffett gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Er erklärte allerdings, Berkshire habe besser abgeschnitten als erwartet, obwohl 53 Prozent der 189 Geschäftsbereiche Gewinnrückgänge verzeichnet hätten. (Reuters/jW)