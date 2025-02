Iran: Großmanöver begannen

Teheran. Irans Streitkräfte haben an der Südküste ein Großmanöver begonnen. Wie die Regierung am Sonnabend mitteilte, nehmen an der Militärübung Truppen der Infanterie, Panzerverbände, Luftabwehrkräfte sowie Marineeinheiten teil. Das Übungsgebiet umfasst die Küstenregion Makran sowie Teile des Golfs von Oman und des Indischen Ozeans. Bereits im Januar hatten Marineeinheiten der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) Seemanöver im Persischen Golf abgehalten. In den vergangenen beiden Monaten probte die Luftabwehr zudem ihre Einsatzbereitschaft rund um wichtige Nuklearanlagen. (dpa/jW)