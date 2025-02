DR Kongo: Präsident schließt Dialog aus

Kinshasa. Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi, hat am Sonnabend einen Dialog mit der Miliz »M 23« erneut ausgeschlossen und die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit angekündigt. Er wolle diese Woche das Gespräch mit verschiedenen Parteichefs des Landes suchen. Die von Ruanda unterstützte Miliz »M 23« macht seit Ende Januar große Gebietsgewinne, konnte zunächst die Millionenstadt Goma, dann die Provinzhauptstadt Bukavu unter ihre Kontrolle bringen. Nun dringt sie weiter in der Provinz Süd-Kivu vor und kämpft in der Grenzregion zu Burundi. (dpa/jW)