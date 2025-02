Warnstreiks an BRD-Flughäfen

Köln/Düsseldorf. An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf müssen Passagiere wegen ganztägiger Warnstreiks mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Den Anfang sollte am Sonntag abend der Flughafen Köln/Bonn machen, wo die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter anderem Beschäftigte in der Be- und Entladung der Flugzeuge, an den Check-In-Schaltern oder bei der Flugzeugeinweisung zum Streik aufgerufen hat. Der Flughafen rechnete mit »erheblichen Beeinträchtigungen« des Flugbetriebs. Fluggäste wurden aufgefordert, sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu erkundigen. (dpa/jW)