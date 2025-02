Durchsuchungen nach Festnahme

Potsdam. Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Planung eines islamistisch motivierten Anschlags hat die Polizei in einer Potsdamer Wohnung am Sonnabend möglicherweise Sprengstoff gefunden. Wegen des Einsatzes mussten Anwohner ihre Häuser verlassen. Die Polizei sprach von einem »sprengstoffverdächtigen Gegenstand«, der aus der Wohnung abtransportiert worden sei. Es kam auch zu weiteren Durchsuchungen und laut Polizei zu fünf Ingewahrsamnahmen. Die israelische Botschaft in Berlin soll nach dpa-Informationen Ziel eines Anschlagsplans gewesen sein. Ein 18 Jahre alter Tschetschene, der in Potsdam wohnt, wurde am Freitag am Flughafen BER festgenommen. (dpa/jW)