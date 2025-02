Demos in Hamburg und Freiburg

Hamburg/Freiburg. Einen Tag vor der Bundestagswahl sind in Hamburg und Freiburg erneut Tausende Demonstranten gegen rechts unterwegs gewesen. In Hamburg zählte die Polizei am Sonnabend in der Spitze insgesamt 40.000 Teilnehmer. Das sei etwa die Hälfte der Zahl, die laut Polizei zuvor von den Veranstaltern erwartet worden war. Zu dem ersten Protestzug, der am Mittag startete, hatte ein Bündnis unter dem Titel »Wir lassen uns nicht spalten: Hamburg wählt Zusammenhalt« aufgerufen. Im badischen Freiburg demonstrierten am Sonnabend nach Polizeiangaben 20.000 bis 25.000 Menschen. (dpa/jW)