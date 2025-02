USA: Trump und Musk verschärfen Kurs

Washington. US-Präsident Donald Trump und sein Berater, der Multimilliardär Elon Musk, haben ihren Kurs zur Zerschlagung von US-Behörden und zur Massenentlassung von Staatsbediensteten verstärkt. Musk kündigte am Wochenende eine E-Mail an alle Bundesbediensteten mit der Aufforderung an, dass sie ihre Anstellung rechtfertigen sollten. »Das Nichtbeantworten wird als Kündigung gewertet.« Trump hatte Musk mit dessen »Regierungsabteilung für staatliche Effizienz« (DOGE) kurz zuvor zu einem »aggressiveren« Kurs beim Staatsabbau aufgefordert. Auch im Verteidigungsbereich verschärfte die US-Regierung den Umbau. Am Freitag abend (Ortszeit) gab Trump die Entlassung von Generalstabschef Charles Q. Brown bekannt. Als Nachfolger nominierte er den früheren Luftwaffen-Generalleutnant Dan Caine. (AFP/jW)