Wahlbeteiligung bei Bundestagswahl hoch

Berlin. Bei der Bundestagswahl zeichnete sich bis zum Sonntag nachmittag eine relativ hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 14 Uhr lag sie bei 52 Prozent, wie die Bundeswahlleiterin mitteilte. 2021 war die Beteiligung bis 14 Uhr mit 36,5 Prozent angegeben worden. Allerdings lag 2021 die Zahl der Briefwähler auf einem Rekordwert. Bundesweit lag die Wahlbeteiligung 2021 am Ende – nach einer Teilwiederholung in Berlin – bei 76,4 Prozent. Mehr als 59 Millionen Menschen waren am Sonntag wahlberechtigt. Mehrere Bundesländer meldeten für die ersten Stunden der Wahl eine deutlich gestiegene Beteiligung. In Thüringen gaben bis 14 Uhr nach Angaben des Landeswahlleiters 59,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab – gegenüber nur 34,5 Prozent bei der Bundestagswahl 2021. Auch Sachsen-Anhalt nannte deutlich höhere Werte als 2021. (dpa/jW)