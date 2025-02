Afghanistan: Zwei Radiosender arbeiten wieder

Kabul. Zwei Radiostationen in Afghanistan dürfen ihren Sendebetrieb unter Auflagen der regierenden Taliban wieder aufnehmen. Dies teilte das Informations- und Kulturministerium des Landes am Sonnabend mit. Es handelt sich dabei um den Frauensender Radio Begum sowie das Radio Dschawanan für Jugendliche. Die Behörde hatte den Sendern zuvor vorgeworfen, ihre Betriebslizenzen missbraucht und mit verbotenen ausländischen Medien zusammengearbeitet zu haben. Beide Sender hätten versprochen, in ihren künftigen Sendungen die Regeln der Regierung zu befolgen, hieß es weiter. (dpa/jW)