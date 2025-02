Nissan wirbt um Einstieg von Tesla

Tokio. Der kriselnde japanische Autobauer Nissan bemüht sich um einen Einstieg des US-E-Autobauers Tesla. Eine Gruppe von Nissan-Managern habe einen Plan ausgearbeitet, um Tesla als »strategischen Investor« zu gewinnen, berichtete Financial Times am Freitag. Nissans Börsenwerte stiegen daraufhin an, obwohl das Unternehmen hoch verschuldet ist und keinen Gewinn erwartet. Verhandlungen, die Nissan darum mit Honda aufgenommen hatte, sind vergangene Woche gescheitert. Interesse meldete zudem der taiwanische Chiphersteller Foxconn, der 35 Prozent der Anteile übernehmen würde, die bislang Renault hält. Nissan bevorzuge jedoch Tesla. (AFP/jW)