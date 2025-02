Steve Bannon zeigt bei CPAC Hitlergruß

Washington. Der ultrarechte US-Publizist Steve Bannon hat am Freitag seine Rede bei der rechtskonservativen CPAC-Konferenz mit einem Hitlergruß beendet. »Kämpft! Kämpft! Kämpft!« rief Bannon zum Abschluss seiner Ansprache in Washington und machte dabei die entsprechende Geste. Zuvor hatte bereits Elon Musk bei den Feierlichkeiten zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar den faschistischen Gruß gezeigt. Bannon stilisierte Trump als zentrale Figur der Zeitgeschichte und als »Instrument der göttlichen Vorsehung« und rief seine Zuhörer dazu auf, für Trump, die Republik und das Land zu kämpfen. Er sagte auch: »Wir wollen Trump 2028.« Damit spielte er offenbar auf die nächste US-Präsidentschaftswahl an – obwohl Trump nach zwei Amtszeiten gemäß der US-Verfassung nicht erneut ins Amt gewählt werden darf. (dpa/jW) Siehe Seite 8