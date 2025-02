Bundestagswahl: Zahlreiche Beschwerden

Berlin. Viele im Ausland lebende Wähler machen sich Sorgen, dass ihre Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig ankommen. Die Bundeswahlleiterin erreichen Beschwerden von Wählern, bei denen die rechtzeitige Zustellung kritisch oder unmöglich ist, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Bundeswahlleiterin sei von den Gemeindebehörden bislang über 213.255 Eintragungen von Auslandsdeutschen in ein Wählerverzeichnis unterrichtet worden. Die Bundeswahlleiterin wies unterdessen darauf hin, dass Auslandsdeutsche, die ihre Briefwahlunterlagen nicht erhalten haben, spätestens bis Sonnabend 12 Uhr die Möglichkeit haben, zum entsprechenden Wahlamt an ihrem alten Wohnort zu gehen. (dpa/jW)