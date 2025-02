Budapest: Prozess gegen Maja T. gestartet

Budapest. In der ungarischen Hauptstadt hat der Prozess gegen Maja T. begonnen. Die ungarische Staatsanwaltschaft wirft T. vor, im Februar 2023 in Ungarn an Angriffen auf Neonazis beteiligt gewesen und für schwere Körperverletzungen mitverantwortlich zu sein. T. lehnte das Angebot der Staatsanwaltschaft ab, ein Schuldgeständnis abzulegen und dafür ohne weitere Verhandlung 14 Jahre in Haft zu gehen. Nun droht T. ein Höchststrafmaß von 24 Jahren. Etwa zwei Dutzend Unterstützer empfingen T. im Gericht mit Applaus. Vor dem Gerichtsgebäude prangten Transparente mit Freilassungsforderungen. (dpa/jW)