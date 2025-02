Israel ordnet »Antiterroreinsatz« an

Tel Aviv. Nach der Explosion von Bomben in drei Bussen hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verstärkte »Antiterroreinsätze« im Westjordanland angeordnet. Netanjahu habe die Streitkräfte angewiesen, »einen intensiven Einsatz gegen die Zentren des Terrorismus in Judäa und Samaria auszuführen«, teilte sein Büro am Freitag auf X unter Verwendung der biblischen Namen für das besetzte palästinensische Gebiet mit. Drei jeweils in Bussen angebrachte Sprengsätze waren am Donnerstag abend in einer Ortschaft nahe Tel Aviv explodiert. Verletzte gab es nicht. Zwei weitere Bomben wurden entschärft. Die Busse waren zum Zeitpunkt der Explosionen leer. In der Westbank führt Israel seit Januar die Operation »Eiserne Wand« durch, die bereits Dutzende Todesopfer forderte und bei der erhebliche Teile der Infrastruktur zerstört wurden. (AFP/jW)