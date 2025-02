Sprunghafter Anstieg der Firmenpleiten

Frankfurt am Main. Experten erwarten einen erneut sprunghaften Anstieg der Firmenpleiten in Deutschland im laufenden Jahr. Mit bis zu 26.000 Unternehmensinsolvenzen rechnet der Informationsdienstleister Crif. 2024 zählte Crif knapp 22.000 Fälle und damit fast ein Viertel (23,1 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor. Amtliche Zahlen werden Mitte März erwartet. Weil es mehr Großinsolvenzen gegeben habe, sei zudem mit »Dominoeffekten zu rechnen, die dazu führen werden, dass zahlungsunfähige Firmen zeitversetzt weitere Unternehmen in die Insolvenz ziehen«, schreibt Crif. (dpa/jW)