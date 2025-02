Mercedes-Benz verlagert Produktion

Sindelfingen. Mercedes-Benz will wegen hoher Kosten und sinkenden Gewinns Produktionskapazitäten in Länder mit niedrigen Arbeitskosten verlagern. Der Produktionsanteil dort werde von 15 auf 30 Prozent verdoppelt, erklärte Finanzchef Harald Wilhelm am Donnerstag in Sindelfingen. In den nächsten drei Jahren werde die Produktionskapazität hierzulande um 100.000 Einheiten reduziert und im Werk Kecskemét in Ungarn auf 200.000 erhöht. Dort seien die Kosten 70 Prozent niedriger. Ein Kompaktmodell werde aus Deutschland dorthin verlagert, Personal werde über Fluktuation und ein Abfindungsprogramm abgebaut. (Reuters/jW)