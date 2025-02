Fördergelder für Infineon genehmigt

Brüssel. Die EU-Kommission hat deutsche Fördergelder in Höhe von 920 Millionen Euro für ein im Bau befindliches Halbleiterwerk des Unternehmens Infineon in Dresden gebilligt. Die Beihilfe stimme mit den Zielen des Chipgesetzes der EU überein, erklärte die Brüsseler Behörde am Donnerstag. Damit soll der Staatenbund unabhängiger von Herstellern in Asien und den USA werden. Infineon erklärte in München, die offizielle Förderzusage des Bundeswirtschaftsministeriums stehe noch aus. Die Gelder sollen der sogenannten Smart Power Fab in Dresden zugute kommen. Infineon hatte im Mai 2023 den Spatenstich für das neue Werk gesetzt. Bis 2031 soll die Anlage ihre volle Kapazität erreichen. (AFP/jW)