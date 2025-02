PPKV: Zweite Tarifrunde ohne Ergebnis

Berlin. Für die rund 100.000Beschäftigten in der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie (PPKV) ist auch die zweite Verhandlungsrunde am Dienstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Der Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung (HPV) unterbreitete zwar ein Angebot, das Verdi jedoch aufgrund geringer Entgeltsteigerungen bei langer Laufzeit (rund 4,1 Prozent auf zwei Jahre) zurückwies, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte. Verdi fordert 7,5 Prozent Zuwachs bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Seit 2020 hätten die Beschäftigten über drei Prozent Reallohn eingebüßt, kommentierte Verhandlungsführer Frank Schreckenberg die Entscheidung. Die Lohnentwicklung dürfe »nicht hinter der anderer Branchen zurückbleiben«. (jW)