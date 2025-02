IG BAU fordert mehr Urlaub und Hitzeschutz

Berlin. Der Chef der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) hat mehr freie Tage für Bauarbeiter gefordert, um den Job attraktiver zu machen. »Ich muss an der Stelle eigentlich nicht wiederholen, welchen Fachkräftemangel wir haben. Wir müssen jeden Weg gehen, um den Bauberuf noch begehrter zu machen«, sagte Robert Feiger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstagsausgaben). Um Beschäftigte zu entlasten, sprach Feiger sich außerdem für neue Arbeitszeitregelungen in Hitzemonaten aus. »So wie es das schon im Winter gibt, sollte es auch in der Sommersaison ein Kurzarbeitergeld geben«, führte er aus. Jemand, der aus Hitzegründen nicht mehr arbeiten könne, müsse finanziell abgesichert sein. (AFP/jW)