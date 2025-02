Emirate lehnen Trumps Gazaplan ab

Abu Dhabi. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) lehnen eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen strikt ab. Das habe Präsident Mohammed bin Sajid Al Nahjan so auch US-Außenminister Marco Rubio gesagt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur der Emirate WAM am Mittwoch. Die VAE reagierten auf den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, wonach die USA von Israel den Gazastreifen »übernehmen«, die dort lebende palästinensische Bevölkerung in arabische Länder »umsiedeln« sowie den weitgehend zerstörten Küstenstreifen als eine »Riviera des Nahen Ostens« »wiederaufbauen« könnten. Die VAE gehören zu den vier arabischen Staaten, die in Trumps erster Amtszeit ihre Beziehungen zu Israel »normalisiert« hatten. (Reuters/jW)