Reservisten in Israel wegen Gewalt angeklagt

Tel Aviv. In Israel hat der Militärstaatsanwalt Anklage gegen fünf israelische Reservisten wegen mutmaßlicher Misshandlung eines palästinensischen Gefangenen erhoben. Ihnen werde schwere Misshandlung und Verletzung des Häftlings im Gefängnis Sde Teiman vorgeworfen, teilte das Militär am Mittwoch mit. Zu den Verletzungen gehörten gebrochene Rippen, ein Lungenriss und ein gerissener Mastdarm. Der Vorfall habe sich am 5. Juli 2024 ereignet, als die fünf Reservisten in dem Gefängnis in der Wüste Negev ihren Dienst verrichteten. Bei dem Häftling handelt es sich um einen Kämpfer einer Eliteeinheit der Hamas. Anfang des Monats verurteilte ein Militärgericht einen Soldaten wegen schwerer Misshandlung palästinensischer Gefangener über einen Zeitraum von mehreren Monaten zu sieben Monaten Haft. (Reuters/jW)