Brasilien: Anklage gegen Bolsonaro erhoben

Brasília. In Brasilien hat die Staatsanwaltschaft formell Anklage gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro wegen eines mutmaßlichen Putschversuchs erhoben. Generalstaatsanwalt Paulo Gonet Branco habe am Dienstag (Ortszeit) Anklage gegen Bolsonaro und 33 weitere Personen beim Obersten Gerichtshof eingereicht, erklärte sein Büro. Bolsonaros Anwälte wiesen die Vorwürfe gegen ihren 69jährigen ultrarechten Klienten zurück. Die vorgelegten Beweismittel würden »detailliert das konspirative Komplott« beschreiben, »das gegen die demokratischen Institutionen geschmiedet und ausgeführt wurde«, hieß es jedoch in der Erklärung der Staatsanwaltschaft. Eine der Anklagen bezieht sich demnach auf die Straftat der Bildung einer »bewaffneten kriminellen Organisation« unter der mutmaßlichen Führung von Bolsonaro und Exverteidigungsminister Walter Braga Netto. »Gemeinsam mit anderen Personen, darunter Zivilisten und Militärs, haben sie versucht, auf koordinierte Weise das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2022 zu verhindern.« Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Entscheidung zur Anklageerhebung auf einen Bericht der Bundespolizei vom vergangenen Jahr. (AFP/jW)