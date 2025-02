Gebrauchtwagen: Mehr Besitzerwechsel

Berlin. Deutlich mehr Gebrauchtwagen haben im vergangenen Jahr den Besitzer gewechselt. Insgesamt waren es nach Angaben des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) 6,5 Millionen Autos – ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Neuwagenmarkt stagnierte dagegen (minus ein Prozent). »Die wirtschaftliche Entwicklung unserer Branche ist zwiespältig«, sagte Präsident Arne Joswig am Mittwoch in Berlin. Der Verband macht dafür den schwachen Verkauf von Elektroautos verantwortlich. (dpa/jW)