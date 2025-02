Probleme bei Stimmabgabe erwartet

Berlin. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass es bei der Stimmabgabe von Deutschen im Ausland bei der Bundestagswahl Probleme geben könnte. Das erklärte ein Sprecher auf Nachfrage von junge Welt am Mittwoch in Berlin. Grund seien die kurzen Fristen für das Versenden der Wahlbenachrichtigungen und die Rücksendung der ausgefüllten Stimmzettel infolge des vorzeitig angesetzten Neuwahltermins. »Letztlich sind die kurzen Fristen so, dass es an vielen Stellen zu Problemen führen wird, die leider aber nicht in unserer Hand liegen«, sagte der Sprecher. Für Wahlberechtigte in fernen Ländern bestehe das Problem, die Wahlunterlagen rechtzeitig zu bekommen und innerhalb der Frist wieder an die jeweils zuständige deutsche Kommune zu senden. (jW)