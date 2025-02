Bundesweit Warnstreiks im Nahverkehr

Berlin. Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ruft Verdi bundesweit Beschäftigte des Nahverkehrs zu ganztägigen Warnstreiks am Freitag auf. 53.000 Beschäftigte in 69 Unternehmen von Baden-Württemberg bis Niedersachsen, könnten demnach streiken, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. »Es gibt viel zu wenig Personal, so dass die Arbeitsverdichtung ständig zunimmt«, klagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Zeitgleich wird die Belegschaft der BVG streiken. Sie hat der Chefetage ein Ultimatum gesetzt, auf das ein Erzwingungsstreik folgen könnte. (dpa/jW)