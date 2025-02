Milliardäre sind die größten Klimakiller

Berlin. Ein Milliardär in der BRD verursacht laut einer Studie in fünf Minuten so viele klimaschädliche Emissionen wie ein Mensch hierzulande durchschnittlich im ganzen Jahr. Die 30 reichsten Deutschen waren im Jahr 2023 für rund 23 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich. Das entspreche etwa den jährlichen Emissionen der Tierhaltung in Deutschland, wie die Nachrichtenagentur epd mit Verweis auf eine am Mittwoch veröffentlichte Analyse im Auftrag der Klimaallianz Deutschland berichtete. Das Bündnis fordere eine Vermögenssteuer in Höhe von einem Prozent. Die Wissenschaftler der beauftragten Beratungsagentur DIW Econ untersuchten neben Mobilitätsemissionen, beispielsweise durch Yachten und Privatjets, auch den CO2-Fußabdruck ihrer unternehmerischen Aktivität. Demnach gehen rund 99 Prozent der Emissionen der Milliardäre auf deren Unternehmensbesitz zurück. (jW)